На одной из улиц Уфы перекроют движение транспорта

Движение транспорта ограничат от улицы имени города Галле до Бессонова. Автомобили смогут передвигаться по одной полосе нечетной стороны Комсомольской.

В сентябре мы писали, что улицу Комсомольскую в Уфе будут ремонтировать три года. Работы запланированы от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова.

Помимо этого, в республике начнут развивать интеллектуальную транспортную систему: установят светофоры, умеющие определять заторы и распределять потоки; дорожные знаки, определяющие скорость потока; пункты весогабаритного контроля и камеры, фиксирующие нарушения стоянки и парковки. Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал эту инициативу.