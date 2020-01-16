В городе ограничат движение машин по трем полосам улицы Комсомольской. Ее перекроют с полуночи 17 января до 31 марта.
На одной из улиц Уфы перекроют движение транспорта
Движение транспорта ограничат от улицы имени города Галле до Бессонова. Автомобили смогут передвигаться по одной полосе нечетной стороны Комсомольской.
В сентябре мы писали, что улицу Комсомольскую в Уфе будут ремонтировать три года. Работы запланированы от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова.
Помимо этого, в республике начнут развивать интеллектуальную транспортную систему: установят светофоры, умеющие определять заторы и распределять потоки; дорожные знаки, определяющие скорость потока; пункты весогабаритного контроля и камеры, фиксирующие нарушения стоянки и парковки. Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал эту инициативу.
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