В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Во всех городах и районах Башкортостана начали подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Стало известно, как в Уфе отметят День Победы
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glavarb.ru
9 мая в Уфе в рамках «Бессмертного полка» будет организован марш-парад духовых оркестров. Вечером в Конгресс-холле «Торатау» пройдет концерт «Мы поем о Победе!»: будут хоровой флешмоб и лазерная шоу-программа. Завершится все праздничным салютом.
В этом году во всех театрах республики покажут спектакли о войне, а в кинотеатрах – фильмы студии «Башкортостан» им. Амира Абдразакова. Также стало известно, что национальный музей готовит проект «Победа-75» – выставка из экспонатов музеев со всей республики.
Кроме того, вице-премьер Ленара Иванова рассказала, что в Башкортостане ветеранов Великой Отечественной войны будут бесплатно возить на такси. Помимо этого, для них введут новую госуслугу – «персональный помощник».
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