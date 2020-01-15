Стало известно, как в Уфе отметят День Победы

9 мая в Уфе в рамках «Бессмертного полка» будет организован марш-парад духовых оркестров. Вечером в Конгресс-холле «Торатау» пройдет концерт «Мы поем о Победе!»: будут хоровой флешмоб и лазерная шоу-программа. Завершится все праздничным салютом.

В этом году во всех театрах республики покажут спектакли о войне, а в кинотеатрах – фильмы студии «Башкортостан» им. Амира Абдразакова. Также стало известно, что национальный музей готовит проект «Победа-75» – выставка из экспонатов музеев со всей республики.

Кроме того, вице-премьер Ленара Иванова рассказала, что в Башкортостане ветеранов Великой Отечественной войны будут бесплатно возить на такси. Помимо этого, для них введут новую госуслугу – «персональный помощник».