Из Уфы появятся прямые рейсы в Минеральные Воды

С 30 марта авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы из Уфы в Минеральные Воды. Полеты на Sukhoi Superjet 100 будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

По данным пресс-службы аэропорта «Уфа», с 11 и 12 января открылись рейсы в Волгоград и Нижний Новгород соответственно, а 2 марта планируются прямые перелеты в Пермь.

Кроме того, «Уфа.Собака.ru» сообщила, что компания «Азимут» также открывает прямые рейсы из Башкортостана в Армению. Полеты из Уфы в Ереван будет выполняться дважды в неделю: по понедельникам в 18.40 и четвергам в 19.35. Первый откроется 30 марта, второй — 2 апреля.