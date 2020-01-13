Где в Уфе пройдут крещенские купания?

В Уфе организуют семь мест для крещенских купаний: в Демском районе оборудуют прорубь на озере Кустарево, в Калининском — в деревне Князево на реке Уфе, в Кировском — возле бассейна под открытом небом «Юность», в Ленинском — в микрорайоне Нижегородка на реке Белой, в Октябрьском — в микрорайоне Сипайлово на пляже «Берег Солнца», в Орджоникидзевском — возле спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон», в Советском — в парке культуры и отдыха им. Ивана Якутова. По данным пресс-службы Администрации города, в этих местах будут установлены палатки с обогревом для переодевания, а также будут дежурить врачи, спасатели и полицейские.

Перед погружением в воду надо обязательно проконсультироваться у врача. На сайте Мэрии Уфы отметили, что крещенские купания — традиция, а не правило. Достаточно посетить торжественные богослужения в храмах и набрать там святую воду.

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