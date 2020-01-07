Ансамбль им. Ф. Гаскарова выступит в Стамбуле на закрытии Года культуры и туризма Россия — Турция

Гаскаровцы выступят 8 января на сцене Международного выставочного и конгресс-центра им. Лютфи Кырдара. Они представят четыре номера: башкирскую сюиту «Цвети, мой Башкортостан!», татарский танец «Косари» и корякский танец «Камчатские зарисовки», а также премьеру прошлого года — хореографическую композицию «Русь». Об этом сообщил портал «Культурный мир Башкортостана».

На концерте также примут участие Государственный академический русский народный хор им. Митрофана Пятницкого, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо», заслуженная артистка Татарстана и финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина и другие. На мероприятии будут присутствовать Министр культуры России Владимир Мединский и Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

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