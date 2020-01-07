Инвесторы из Австрии построят в Уфе общежития для медуниверститета

Четыре компании из Австрии названы в числе потенциальных инвесторов республики на 2020 год. Помимо строительства общежитий для медицинского университета, будут и другие виды сотрудничества. По данным «РБК», готовится к подписанию договор об экспорте подсолнечного масла из Башкортостана, а также рассматривается возможность покупки лесных угодий в республике и строительства производственной площадки мощностью до одного миллиона кубометров в год.

Кроме того, инвесторы из Турции помогут построить новый корпус роддома №3 в Уфе. Партнеры выделят на строительство большую часть денег.

Компания из Турции будет управляющей пять лет. Когда прекратится срок действия договора, Башкортостан сохранит право собственности на этот корпус.