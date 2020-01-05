Уфимцев просят поддержать общественное пространство

«Локус» открылся в июле 2019 года. Он работает как музей-барахолка и антикафе: в заведении можно купить обувь, одежду и мебель или отдать их в безвозмездное пользование – а по вечерам здесь проводят вечеринки, кинопросмотры, лекции и концерты.

Сейчас секонд-стор под угрозой закрытия: заведению не хватает средств. «Уже пять месяцев мы работаем в минус. В лучший месяц нам не хватило пары тысяч, в худший пришлось доложить больше двадцати пяти. Запасы кончатся и платить скоро станет нечем. Можно прийти и купить что-нибудь у нас. Если нет возможности прийти, можно отправить любую сумму на карту банка. Нам не хватает 23 тысячи. И взять их пока больше негде», – написано на странице сообщества в соцсети.

Поддержать Locus можно, придя на мероприятия:

10 января: музыкальный квартирник, начало в 20.00

11 января: кинопоказ и настольные игры, начало в 18.00

12 января: поэтический квартирник и игра живого действия, начало в 18.00

Стоимость входа на мероприятия – 200 рублей, но вы можете пожертвовать большую сумму.