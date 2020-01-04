В Уфе построят высотки, детсады и школу

Высотки построят между улиц Зорге, Большой Гражданской, Братьев Кадомцевых и имени города Галле. По данным ИА «Башинформ», в 17-, 18 и 25-этажных домах смогут проживать более 1300 человек, а два детских сада будут рассчитаны на 100 мест, школа — на 1100 мест.

Помимо этого, в микрорайоне Сипайлово в Октябрьском районе появится центр с дельфинами. Главный архитектор города Олег Байдин заявил, что дополнительного публичного обсуждения проекта больше не будет.

Также за торговым центром «Мега» построят хоспис. Учреждение будет включать несколько зон прогулок, детскую спортивно-игровую площадку, парковку для сотрудников и гостей.