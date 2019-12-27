В Уфе пройдет дог-шоу «Собака-улыбака»

Во время шоу зимние породы собак продемонстрируют свои навыки, а всех животных можно будет погладить и сфотографироваться с ними. Кроме этого, «Уфа.Собака.ru» разыграет призы среди всех гостей. Мероприятие проводится второй год подряд, и уже по традиции гости смогут покататься на собачьих упряжках.

Дог-шоу начнется 2 января в 15.00. Информационный партнер мероприятия: мультимедийный проект «Уфа.Собака.ru».