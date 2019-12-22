В Уфе подорожал бензин

Теперь литр бензина Atum-92 стоит 42,20 рубля, Atum-95 — 44,75 рубля, АИ-92 — 41,60 рубля. Цена дизельного топлива составляет 46,30 рубля. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

В ноябре прошлого года «Собака.ru» писала, что в России цены на бензин достигли рекордных. Так, стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 42,85 тысяч рублей за тонну, АИ-95 — до 44,99 тысяч рублей за тонну.

Кроме того, все российские нефтяные компании подписали с Министерством энергетики соглашение о «заморозке» цен на топливо. Как заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, ситуация на рынке стабилизировалась. Цены заморожены до марта 2019 года.