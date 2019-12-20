В Уфе открылось «Посольство Уральских гор»

По его словам, в «Посольстве Уральских гор» можно найти единомышленников и узнать интересные факты о горах. Например, в клубе есть открытая библиотека, где можно почитать редкие книги, а также здесь хранятся старые фотографии, одна из которых была снята примерно сто лет назад.

В «Посольстве Уральских гор» также будут выступать путешественники. Не так давно в город приезжала чемпионка Европы по рогейну Марина Галкина и рассказала о своем большом и сложном маршруте этого лета: она прошла 650 километров по горам Верхоянского хребта.

Клуб открылся 18 декабря по адресу: ул. Мустая Карима, 44. «Посольство Уральских гор» работает по будням с 11.00 до 20.00, а по выходным — с 12.00 до 18.00.