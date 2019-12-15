Вокруг Уфы начнут строить транспортное кольцо

«Проект позволит обеспечить удобное транспортное обслуживание районов Юрмаш, Шамонино, Нагаево, Чесноковка и аэропорт, запустив вокруг города комфортабельные электропоезда, как на Московской кольцевой железной дороге, и перенаправить все грузовые составы в объезд Уфы», – написал Тимур Мухаметьянов.

Проект объединит городскую электричку и другой общественный транспорт Уфы. Для начала проведут планомерную реконструкцию платформ, а автобусные маршруты подведут к формируемым транспортно-пересадочным узлам. В 2021 году начнут строить новые станции и железные дороги.

Проехать по железной дороге, по словам Тимура Мухаметьянова, можно будет с использованием единой транспортной карты.