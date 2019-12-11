Международная конференция, флешмобы, спектакли: в Уфе отметят День башкирского языка

День башкирского языка начнут отмечать 13 декабря. Так, в Республиканском центре народного творчества пройдет межрегиональный конкурс «Йырау», Конгресс-холле «Торатау» — международная научно-практическая конференция «Социокультурные, этнические и языковые процессы на Евразийском пространстве», мемориальном доме-музее Мажита Гафури — флешмоб «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк!», лекция-беседа «Роль литературы в развитии башкирского языка» и выступление кукольного театра.

На следующий день, 14 декабря, в Национальном музее Республики Башкортостан состоится межрегиональный форум по сохранению музыкального фольклора башкир «Оҙон көй һәм йыраусы», Молодежном театре — флешмоб «Башҡорт теле», интерактивные игры, спектакли «Проказы кота Мурзика» и «Башкирская свадьба», Театре кукол — спектакль «Гадкий утенок», лайфстайл центре «Башкиря» — презентация проекта библиотеки для слепых «Родной земли многоголосье», Башкирском академическом театре драмы им. Мажита Гафури — спектакль «Коҙаса».

В торговом центре «Мега» устроят большой праздник «Башкирский с любовью». Здесь буду музыкальные номера, уроки башкирского танца, представления общественных проектов, интерактивные и театральные площадки. Ведущие мероприятия — Рустэм Габбасов, Лиля Курамшина, Рустам Гиззатуллин и Асия Шахмина.

Кроме того, ко Дню башкирского языка в соцсетях стартовал флешмоб «Үлемһеҙ йырҙар» («Вечные песни»). Для того, чтобы принять участие в акции, надо выложить видео с исполнением башкирской народной песни. Также в посте надо указать хештег #үлемһеҙйырҙар.