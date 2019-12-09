В центре Уфы состоится официальное открытие катка на Гостином Дворе

В городе официально откроют каток на Гостином дворе. В честь этого организаторы подготовили праздничную программу. Так, с 12.00 до 13.00 тренеры по фигурному катанию покажут мастер-классы, а после до 14.00 состоится выступление профессиональных фигуристов. Также горожан ждут конкурсы от ведущих радио Energy и фотосессия от профессионального фотографа, а первых гостей — приятные сюрпризы.

Теперь каток будет работать по будням и воскресеньям с 11.00 до 23.00, а по пятницам и субботам — до полуночи.

Цена билета со своими коньками — 150 рублей, прокат обойдется в 300 рублей. В обоих случаях время катания не ограничено: кататься можно сколько угодно.

С понедельника по пятницу до 17.00 прокат коньков для школьников и студентов будет стоить 250 рублей. Для этого надо предъявить соответствующий документ. Также есть два семейных тарифа: «Мама, папа и ребенок» обойдется в 600 рублей, а «Мама, папа и два ребенка» — в 700 рублей. Вход для детей до шести лет бесплатный.