Аэропорт «Уфа» изменил правила парковки

На стоянке C5 время бесплатного нахождения машин сократится до двух часов. Если через 120 минут водитель не уедет, то он будет платить штраф — 100 рублей в час.

Парковка А1 будет бесплатной в течение пятнадцати минут, а далее последует штрафной тариф — 500 рублей в час. Кроме того, повторный заезд на эту стоянку ранее 60 минут с момента предыдущего выезда будет платным.

На стоянках А2 и А3 ничего не изменится.

Новые правила начнут действовать с 15 декабря.

Ранее «Уфа.Собака.ru» писала, что в городе перед Конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади закрыли парковки. Водители не смогут оставлять машины до 31 января.