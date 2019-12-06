В Уфе площадь будет украшена иллюминацией итальянского художника Валерио Фести

В городе уже протестировали новогоднюю иллюминацию всемирно известного архитектора света и художника Валерио Фести. Глава Башкортостана Радий Хабиров написал в соцсетях, что итальянская подсветка неплохо вписалась в уфимский пейзаж.

По данным ИА «Башинформ», специалисты планируют завершить монтаж до 10 декабря.

На площади имени Ленина недавно установили главную елку: ее привезли из Благовещенского района. Высота дерева — порядка тридцати метров, а возраст — чуть более девяноста лет.