Сейчас идут монтажные работы, которыми занимается компания Festi Group. Итальянские специалисты имеют большой опыт в этом деле: они украшали крупнейшие праздники и открытия олимпиад по всему миру.
В Уфе площадь будет украшена иллюминацией итальянского художника Валерио Фести
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vk.com/radiyhabirov
В городе уже протестировали новогоднюю иллюминацию всемирно известного архитектора света и художника Валерио Фести. Глава Башкортостана Радий Хабиров написал в соцсетях, что итальянская подсветка неплохо вписалась в уфимский пейзаж.
По данным ИА «Башинформ», специалисты планируют завершить монтаж до 10 декабря.
На площади имени Ленина недавно установили главную елку: ее привезли из Благовещенского района. Высота дерева — порядка тридцати метров, а возраст — чуть более девяноста лет.
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