Мост будет проходить через реку Белая в створе улицы Интернациональной. Строительство начнется в январе следующего года и завершится примерно через пять лет.
В Уфе построят новый мост за 8,7 млрд рублей
На его строительство уйдет более восьми миллиардов рублей. Мост будет двухполосным с расчетной скоростью до 100 км/ч. Его протяжность составит 1213 м.
Кроме того, строительство включает установку шумозащитных экранов, дорожных знаков, нанесение разметки, монтаж дождевой канализации, освещения и системы видеонаблюдения.
«Широтная магистраль непрерывного движения обеспечит транзитную связь федеральных трасс М7 и М5, снимет часть нагрузки с моста в створе улицы имени города Галле, известного как Затонский, соединит левобережные районы с северной частью города, в том числе, с промзоной, а в перспективе — обеспечит выход на трассу М7», — сказал информагентству «РБК» руководитель пресс-службы Администрации Уфы Марсель Байдавлетов.
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