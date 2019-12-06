В Уфе построят новый мост за 8,7 млрд рублей

На его строительство уйдет более восьми миллиардов рублей. Мост будет двухполосным с расчетной скоростью до 100 км/ч. Его протяжность составит 1213 м.

Кроме того, строительство включает установку шумозащитных экранов, дорожных знаков, нанесение разметки, монтаж дождевой канализации, освещения и системы видеонаблюдения.

«Широтная магистраль непрерывного движения обеспечит транзитную связь федеральных трасс М7 и М5, снимет часть нагрузки с моста в створе улицы имени города Галле, известного как Затонский, соединит левобережные районы с северной частью города, в том числе, с промзоной, а в перспективе — обеспечит выход на трассу М7», — сказал информагентству «РБК» руководитель пресс-службы Администрации Уфы Марсель Байдавлетов.