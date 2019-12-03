Одну из улиц в Уфе перекроют на несколько часов

Завтра, 4 декабря, в городе пройдут мероприятия, посвященные 100-летию Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури и закрытию Года театра. По данным Администрации Уфы, из-за этого перекроют улицы от Пушкина до Октябрьской Революции с 12.00 до 20.00.

Также стало известно, что в городе маршрут №74 изменил схему движения. Теперь автобус ездит до микрорайона Нижегородка.