Движение машин будет закрыто только на половине проезжей части. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность горожан.
Одну из улиц в Уфе перекроют на несколько часов
Завтра, 4 декабря, в городе пройдут мероприятия, посвященные 100-летию Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури и закрытию Года театра. По данным Администрации Уфы, из-за этого перекроют улицы от Пушкина до Октябрьской Революции с 12.00 до 20.00.
Также стало известно, что в городе маршрут №74 изменил схему движения. Теперь автобус ездит до микрорайона Нижегородка.
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