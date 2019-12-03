Президент и основатель корпорации «Бизнес-Мастер» выступит в городе два раза. Обучение включает несколько блоков, такие как «Итоги 2019», «World in 2020», «Бизнес-прогнозирование 2020» и другие.
Лучший тренер России Константин Бордунос проведет в Уфе мастер-класс
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instagram.com/konstantinbordunos
Первый блок «Итоги 2019» включает аналитический практикум и выводы уходящего года. В «World in 2020» Константин Бордунос расскажет о скорости и ритмах новой эпохи, мировых трендах. В третьем блоке «Бизнес-прогнозирование 2020» он ответит на вопрос, каким будет новый год, а также перечислит его особенности. В «Стратегии 2020. Менеджменте грядущих перемен» тренер назовет качества лидера, благодаря которым можно быть у штурвала в следующем году. В пятом блоке «Планирование 2020» он научит определять перечни проектов для достижения целей. В последнем блоке «Метафизический смысл 2020. Принцип Семантического Лидерства» бизнесмен расскажет об основах информационно-энергетического менеджмента и технологии «прочтения» реальности другого человека.
Константин Бордунос проведет мастер-класс 14 и 15 декабря в отеле Hilton Garden Inn Ufa в конференц-зале «Урал». В одиннадцать утра начнется сбор участников, а в двенадцать — обучение. Билеты можно приобрести здесь.
Компания «Бизнес-Мастер» имеет международные награды «Сократа» за вклад в развитие современного общества, «Золотого Меркурия» за оздоровление и развитие интеграционных процессов, «Лавры Славы» за профессиональные достижения в современном мире. Сам Константин Бордунос стал лауреатом премии «Лидер года» в 2007 году.
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