В Уфе временно приостановлено получение водительских прав

В Госавтоинспекции сообщили, что Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, который находится на проспекте Октября, 147, временно не будет оказывать госуслуги. В здании отключили электроэнергию.

По данным ИА «Башинформ», работа отдела продолжится после устранения неполадок.

Ранее «Собака.ru» писала, что к 2020 году в России появятся электронные водительские права. Это позволит бороться с подделкой документов и мошенниками.