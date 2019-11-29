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В Уфе временно приостановлено получение водительских прав

В городе люди не смогут получить удостоверение, сдать экзамены на права и зарегистрировать машину.

В Госавтоинспекции сообщили, что Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, который находится на проспекте Октября, 147, временно не будет оказывать госуслуги. В здании отключили электроэнергию.

По данным ИА «Башинформ», работа отдела продолжится после устранения неполадок.

Ранее «Собака.ru» писала, что к 2020 году в России появятся электронные водительские права. Это позволит бороться с подделкой документов и мошенниками.

 

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