В городе люди не смогут получить удостоверение, сдать экзамены на права и зарегистрировать машину.
В Уфе временно приостановлено получение водительских прав
В Госавтоинспекции сообщили, что Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, который находится на проспекте Октября, 147, временно не будет оказывать госуслуги. В здании отключили электроэнергию.
По данным ИА «Башинформ», работа отдела продолжится после устранения неполадок.
Ранее «Собака.ru» писала, что к 2020 году в России появятся электронные водительские права. Это позволит бороться с подделкой документов и мошенниками.
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