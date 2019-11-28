На Гостином Дворе построили каток с теплым домиком и раздевалкой. Во время праздников здесь будут проводиться различные мероприятия.
«Катайся сколько душе угодно»: в центре Уфы открывается новый каток
Открытие состоится 29 ноября. В честь этого в этот день вход со своими коньками бесплатный, а на прокат будет действовать скидка 50%.
Пока каток будет работать в техническом режиме с 11.00 до 21.00. После можно будет кататься до 23.00, а по пятницам и субботам — до полуночи.
Цена билета со своими коньками — 150 рублей, прокат обойдется в 300 рублей. В обоих случаях время катания не ограничено: кататься можно сколько угодно.
С понедельника по пятницу до 17.00 прокат коньков для школьников и студентов будет стоить 250 рублей. Для этого надо предъявить соответствующий документ. Также есть два семейных тарифа: «Мама, папа и ребенок» обойдется в 600 рублей, а «Мама, папа и два ребенка» — в 700 рублей. Вход для детей до шести лет бесплатный.
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