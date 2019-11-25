В городе начали готовиться к Новому году. Из-за этого в двух местах закрыли проезд на парковки.
В Уфе временно закрыли парковки
-
bashinform.ru
Парковки закрыли перед Конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади. По данным ИА «Башинформ», здесь водители не смогут оставлять машину до 31 января.
На прошлой неделе на площади имени Ленина установили главную елку. В городе будут еще две такие — около Конгресс-холла и на Советской площади. Новогодние городки также построят во всех районах Уфы.
В республике за лучший ледовый городок дадут полмиллиона рублей. Конкурс делится на две категории — «город» и «село». За первое место дадут 500 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 150 тысяч.
Подписывайтесь на сообщество «Уфа.Собака.ru» во «ВКонтакте» и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в городе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.