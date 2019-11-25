В Уфе временно закрыли парковки

Парковки закрыли перед Конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади. По данным ИА «Башинформ», здесь водители не смогут оставлять машину до 31 января.

На прошлой неделе на площади имени Ленина установили главную елку. В городе будут еще две такие — около Конгресс-холла и на Советской площади. Новогодние городки также построят во всех районах Уфы.

В республике за лучший ледовый городок дадут полмиллиона рублей. Конкурс делится на две категории — «город» и «село». За первое место дадут 500 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 150 тысяч.