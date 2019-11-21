В Уфе установили главную елку

Главную елку установили сегодня ночью, 21 ноября, на площади имени Ленина. По данным пресс-службы Администрации города, в Уфе будут еще две такие — около Конгресс-холла и на Советской площади.

Новогодние городки также построят во всех районах Уфы. В Орджоникидзевском они будут на площади имени Орджоникидзе и поселках Новые Черкассы, Тимашево, Старые Турбаслы, Советском — на площади перед Уфимской детской филармонией, Демском — в ГЖиО «Демский» и сквере дворца творчества «Орион», Калининском — на площади дома культуры «Моторостроитель» и микрорайонах Инорс и Шакша, Кировском — на перекрестке улиц Мубарякова и Софьи Перовской, Ленинском — перед сквером «Волна» и на стадионе «Нижегородец», Октябрьском — в парке культуры и отдыха «Кашкадан», поселке Нагаево, на площади перед Дворцом спорта. Елки установят еще и перед крупными торговами центрами, а во дворах — хоккейные коробки.