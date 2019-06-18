В кинотеатрах Уфы покажут фильм о трагедии подлодки «Курск»

Картина не претендует на историческую достоверность, хотя авторы провели большую исследовательскую работу и попытались восстановить события, произошедшие двадцать лет назад. Из-за разногласий с Минобороны РФ, съемки вели не в России, а на территории Франции и Бельгии. В мире картину Томаса Винтерберга (фильмы «Охота», «Коммуна») показали еще 6 сентября, но в России премьеру отложили – прокатное удостоверение выдали только в конце апреля. А еще это – последний фильм Микаэла Нюквиста, игравшего в трилогии «Миллениум».

7 мая министр культуры Владимир Мединский прокомментировал выдачу ПУ фильму. В интервью инфорагентству «ТАСС» министр заявил: «Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона «Курск». Хотя ряд экспертов призывали это не делать. Это кино о гибели АПЛ «Курск» в 2000, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу девяностых. Ну что… Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории».

Премьера фильма состоится 23 июня в сети кинотеатров «Синема Парк». Первый премьерный показ пройдет в 18:00 в «Галерее ART».