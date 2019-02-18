В Уфе стартует показ ремейка «Омен»

Зрителям кинотеатров «Синема Парк» покажут историю молодой матери, которая обеспокоена странным поведением сына-восьмилетки. Она полагает, что причина – нечто сверхъестественное, овладевшее ребенком. Главную роль в ужастике, имеющем на сервисе Rotten Tomato рейтинг 5,1, сыграет Тейлор Шиллинг, звезда сериала «Оранжевый – хит сезона». Роль мальчика отдали Джексону Роберту Скотту, который в свои годы уже засветился в сериалах Locke and Key и «Бойтесь ходячих мертвецов», а также в фильме «Оно». Режиссирует картину Николас МакКарти, работавший над фильмами «Черные праздники» (2015) и «Дом» (2013).