В уфимском кинотеатре покажут караоке-версию «Богемской рапсодии»

Показы будут проходить в кинотеатрах объединенной киносети «Синема парк» и Формула кино» с 31 января по 6 февраля. В саундтрек вошли 22 композиции, включая хиты We will rock you, We are the champions, Crazy little thing called love, Another bites the dust. Во время просмотра, на экране будут появляться тексты песен и зрителям разрешается подпевать во весь голос любимым композициям.

Кстати, «Богемскую рапсодию» номинировали на «Оскар» в пяти категориях. А в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» можно принять участие в #QueenЧеллендж, записав видео с исполнением любимой песни и выложив его в сеть. Победителя акции выберут 6 февраля и подарят бонусные карты на походы в кино.