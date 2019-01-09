В Уфе покажут короткометражку о мотогонщике Габдрахмане Кадырове

29 января в Башкирской государственной филармонии покажут документальный фильм о советском мотогонщике Габдрахмане Кадырове «Первый чемпион».

Габдрахман – единственный в СССР шестикратный чемпион мира в мотогонках на льду, чемпион Европы. Он выступал за советскую сборную почти десять лет, работал тренером уфимской команды «Башкирия». С 1993 года в республиканской столице каждый год проводят соревнования по мотогонкам всероссийского уровня.

В фойе филармонии откроют выставку фотографий из личного архива спортсмена. На показе фильма будут супруга спортсмена Назифа Кадырова, друзья Идрис Газиев, Геннадий Родионов, Рамиль Бадамшин и Александр Лынник. Во встрече примут участие члены мотоклуба имени Кадырова, а специальным гостем станет чемпион России и мира по гонкам на льду Николай Красников.