Башкирский подростковый сериал «Бирешмә!» стал финалистом «ТЭФИ-Регион»

Судьи ежегодной региональной премии «ТЭФИ» объявили финалистов 2018 года. Среди них – подростковый сериал «Бирешмә!» («Дерзай!») башкирского канала «Тамыр».

Команда проекта – номинанты на премию «ТОП30. Самые знаменитые люди Уфы». Сериал стартовал в конце декабря 2017 года, премьерную серию показали в уфимском кинотеатре «Родина». Картина из 10 серий рассказывает о старшеклассниках, которых сыграли воспитанники детской студии «Тамыр» Гальсар Байгускарова, Гульгена Багаутдинова, Хайдар Валиев и Данир Гимадиев.

Детско-юношеский телеканал и в прошлом году получил премью «ТЭФИ-Регион», а также стал финалистом всероссийских конкурсов «Медиабренд», «СМИротворец», Федерация» и «Включайся!».

Жюри премии «ТЭФИ-Регион» также отметили детскую программу «Страна советов» от школы телевидения «Телешко». Программу также показывают на канале «Тамыр».