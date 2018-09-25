Повесть уфимца Игоря Савельева вошла в топ-5 самых читаемых журнальных публикаций

Уфимский писатель Игорь Савельев рассказал, что его повесть «Ложь Гамлета», опубликованная в журнале «Октябрь» в июне 2018 года стала одной из самых читаемых публикаций в российском сегменте литературных журналов.

Рейтинг составляет «Журнальный зал» – сайт, на котором собраны все повести и рассказы, опубликованные в российских журналах.

«Он начал выходить с 2016 года, когда я уже не печатался в журналах, так что можно лишь предположить, какие результаты показали бы, как минимум, "Бледный город" и "Терешкова летит на Марс"», – пояснил Игорь.

Напомним, «Ложь Гамлета» была представлена 5 сентября на международной книжкой ярмарке в Москве, а также вошла в шорт-лист премии «Лицей» имени Пушкина. Писатель ничего не имеет против того, чтобы его тексты бесплатно читали в интернете.

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