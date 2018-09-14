Уфимцы смогут пообщаться с писательницей Гузель Яхиной

Библиотеки мира присоединяются к проекту «Телемост с автором», который объединяет жителей разных городов, желающих пообщаться с любимыми писателями. Так, уфимцев приглашают на онлайн-встречу с автором романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхиной.

Каждый гость на встрече может задать один или несколько вопросов Гузель Шамилевне – обладательнице уже пяти престижный литературных премий. В Башкирии по ее роману поставлен спектакль в Башкирском академическом театре драмы им. Мажита Гафури. А в следующем году в российских кинотеатрах покажут фильм по ее роману.

Прийти на телемост могут все желающие – он состоится 18 сентября (во вторник) в 15:00.