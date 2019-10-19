В Уфе музей имени Нестерова проведет краткий курс истории отечественного искусства

На первых двух лекциях расскажут про искусство России второй половины 19 века. После будут изучать творчество художника Михаила Нестерова. Третью и четвертую лекции посветят искусству России на рубеже 19 и начала 20 веков, последние четыре — советскому искусству.

Лекции будут проходить по средам с 23 октября по 19 декабря в новом здании музея. Адрес: улица Гоголя, 27.