Флешмоб «День с Мустаем Каримом» пройдет на 11 площадках. Он посвящен 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана.
В Уфе пройдет литературный флешмоб, посвященный Мустаю Кариму
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kulturarb.ru
Мероприятие проводится в целях популяризации творчества Мустафы Сафича Каримова. Во время флешмоба каждый желающий сможет прочесть отрывки из стихотворений любимого поэта. Об этом сообщает интернет-портал «Культурный мир Башкортостана».
Флешмоб пройдет на 11 площадках:
– Памятник М. Кариму (ул. К.Маркса),
– ул. Гафури - Пушкина (от ул. Гафури, д. 17 до памятника С. Юлаеву и площадь С. Юлаева),
– Уфимский государственный татарский театр «Нур»,
– Сквер 50-летия Победы,
– Площадь ТРК «Иремель»,
– ул. Ахметова (микрорайон Затон) от Речного училища до Лицея № 46,
– Красная линия ул. Ухтомского (микрорайон Дема) от д. 10 до д. 16 напротив Парка культуры и отдыха «Демский»,
– пересечение улиц Бикбая и Жукова, около ресторана Макдоналдс (микрорайон Сипайлово),
– Первомайская аллея (площадь Дворца им. С. Орджоникидзе),
– Сквер им. Баландина (микрорайон Инорс),
– Сквер «Желаний» ул. Мелеузовская (микрорайон Шакша).
Стихотворения можно будет прочитать 19 октября с 12.00 до 14.00.
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