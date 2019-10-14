В Уфе пройдет литературный флешмоб, посвященный Мустаю Кариму

Мероприятие проводится в целях популяризации творчества Мустафы Сафича Каримова. Во время флешмоба каждый желающий сможет прочесть отрывки из стихотворений любимого поэта. Об этом сообщает интернет-портал «Культурный мир Башкортостана».

Флешмоб пройдет на 11 площадках:

– Памятник М. Кариму (ул. К.Маркса),

– ул. Гафури - Пушкина (от ул. Гафури, д. 17 до памятника С. Юлаеву и площадь С. Юлаева),

– Уфимский государственный татарский театр «Нур»,

– Сквер 50-летия Победы,

– Площадь ТРК «Иремель»,

– ул. Ахметова (микрорайон Затон) от Речного училища до Лицея № 46,

– Красная линия ул. Ухтомского (микрорайон Дема) от д. 10 до д. 16 напротив Парка культуры и отдыха «Демский»,

– пересечение улиц Бикбая и Жукова, около ресторана Макдоналдс (микрорайон Сипайлово),

– Первомайская аллея (площадь Дворца им. С. Орджоникидзе),

– Сквер им. Баландина (микрорайон Инорс),

– Сквер «Желаний» ул. Мелеузовская (микрорайон Шакша).

Стихотворения можно будет прочитать 19 октября с 12.00 до 14.00.