Дирижер из Уфы будет неделю играть музыку без еды и воды

Перформанс представляет собой недельное заточение музыканта в «юрте»: все это время в стеклянном кубе, оформленном как башкирская юрта, скрипач и дирижер электрооркестра Рустэм Сулейманов будет играть на скрипке национальную музыку.

По словам организаторов, этим они хотят привлечь внимание общества к необходимости сохранения национального инструментального искусства и бережной передачи его потомкам. Это не первая акция дирижера: во время прошлого перформанса в ГКЗ «Башкортостан» он распилил скрипку и курай – идея арт-выступления была в возрождении музыки после ее уничтожения.

Перформанс начнется 11 октября в 19.00 в холле «Арт-Квадрата» и продлится до 18 октября. Вход во все дни будет свободным – с 10.00 до 22.00.