В Башкортостане увековечат память народного поэта Равиля Бикбаева

Указ об этом подписал Глава региона Радий Хабиров: он отметил большой вклад Равиля Тухватовича в развитие башкирского языка и литературы.

Правительство РБ создаст сайт и мультимедийный архив материалов, связанных с жизнью и творчеством деятеля культуры. Ежегодно будут проводить фестивали поэзии, читательские конференции, а за активную общественную деятельность для студентов вузов Башкортостана будет учреждена стипендия имени Равиля Бикбаева.

Имя народного поэта присвоят одной из улиц башкирской столицы и башкирской гимназии № 102 в Уфе. На доме по улице Менделеева, 148/3, где проживл поэт, установят мемориальную доску с барельефом. Кроме этого, благоустроят памятные места, связанные с именем Равиля Бикбаева и создадут отдельную экспозицию в одном из музеев города.

Башкирского поэта, литературоведа и общественного деятеля Равиля Бикбаева не стало на 81 году жизни в апреле этого года.