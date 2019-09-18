Художник из Уфы собрал для выставки письма советского времени

В пространстве ArtLab стартует экспозиция «Из ниоткуда с любовью». Большую часть выставки составляют отрывки писем родителей художника и работы из оргстекла по мотивам рисунков из них.

Художник придал фразам из писем форму стихотворений и переписал в советские тетради под общим названием «Здравствуй, Нафиса» (именно с такого приветствия начинались почти все письма). Вместе они повествуют о взаимоотношениях молодой пары своего времени. Общий объем сборников писем составляет 76 страниц.

На основе рисунков из тех же писем создана серия работ из оргстекла. Некоторые их фрагменты лишены цвета: по замыслу художника, это выгоревшие элементы или слепая зона памяти.

Исторический контекст 1980-1984 годов собран на выставке в картотечном шкафу из статей советских газет. Они оформлены в виде карточек: здесь бесконечное бравирование достижениями советского рабочего, антиамериканская и антикапиталистическая пропаганда. С одной стороны, эти истории кажутся неправдоподобными, с другой – они, как зеркало, отражают наш сегодняшний день. Здесь нет случайных дат: каждая из них перекликается с тем днем, который зафиксировала в календаре мать художника.