Художник из Уфы собрал для выставки письма советского времени
В пространстве ArtLab стартует экспозиция «Из ниоткуда с любовью». Большую часть выставки составляют отрывки писем родителей художника и работы из оргстекла по мотивам рисунков из них.
Художник придал фразам из писем форму стихотворений и переписал в советские тетради под общим названием «Здравствуй, Нафиса» (именно с такого приветствия начинались почти все письма). Вместе они повествуют о взаимоотношениях молодой пары своего времени. Общий объем сборников писем составляет 76 страниц.
На основе рисунков из тех же писем создана серия работ из оргстекла. Некоторые их фрагменты лишены цвета: по замыслу художника, это выгоревшие элементы или слепая зона памяти.
Исторический контекст 1980-1984 годов собран на выставке в картотечном шкафу из статей советских газет. Они оформлены в виде карточек: здесь бесконечное бравирование достижениями советского рабочего, антиамериканская и антикапиталистическая пропаганда. С одной стороны, эти истории кажутся неправдоподобными, с другой – они, как зеркало, отражают наш сегодняшний день. Здесь нет случайных дат: каждая из них перекликается с тем днем, который зафиксировала в календаре мать художника.
Художник Вадим Шааев:
«Несколько лет назад под Уфой, где живет моя бабушка, случился пожар: загорелся деревянный сарай, где хранились вещи. Среди того, что уцелело, я обнаружил письма моего отца к матери, которые она хранила почти сорок лет. Там же я обнаружил календарь их встреч и единственное ее письмо к отцу, написанное из роддома, когда она родила мою старшую сестру. У меня, как и у многих других людей, знакомство с прошлым своих родителей ограничивалось старым фотоальбомом и несколькими устными историями, а после развода эта тема негласно стала табуированной. В итоге представление о родителях стало ограничиваться отрывистыми воспоминаниями десятилетней давности».
Открытие выставки пройдет в пространстве «Артлаб» выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо» 21 сентября. В день открытия в 19.00 художник проведет экскурсию и расскажет об экспозиции. Работы на выставке можно будет посмотреть до 13 октября.
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