В сентябре для жителей Уфы проведут лекции об искусстве
Новый сезон «Воскресного лектория» начнется 22 сентября. На занятиях посетители смогут узнать больше о творчестве русских и зарубежных художников XIXвека.
Лекции пройдут в Башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова. Под обширный видеоряд слушателям расскажут о событиях Смуты в живописи и зарождении «Эрмитажа», а также – о работах академиста Карла Брюллова, символиста Николая Рериха, импрессионистов Константина Коровина, Пьера Ренуара и Клода Моне, авангардистов Анри Матисса и Василия Кандинского.
Лекции будут проходить каждое воскресенье до конца декабря.
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