В сентябре для жителей Уфы проведут лекции об искусстве

Новый сезон «Воскресного лектория» начнется 22 сентября. На занятиях посетители смогут узнать больше о творчестве русских и зарубежных художников XIXвека.

Лекции пройдут в Башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова. Под обширный видеоряд слушателям расскажут о событиях Смуты в живописи и зарождении «Эрмитажа», а также – о работах академиста Карла Брюллова, символиста Николая Рериха, импрессионистов Константина Коровина, Пьера Ренуара и Клода Моне, авангардистов Анри Матисса и Василия Кандинского.

Лекции будут проходить каждое воскресенье до конца декабря.