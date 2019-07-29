Уфимский музей примет международную выставку «Мяч в искусстве»

Эта выставка гастролирует по городам мира, в каждом регионе собирая новые работы местных художников. Так, к турне присоединяться и картины башкирских авторов, получившие зрительские симпатии. В залах музея представят 100 работ, посвященных миру футбола. В экспозиции можно будет увидеть как российских, так и зарубежных авторов, например, из Японии, Италии, Франции, США и других стран.

Кстати, сама выставка стартовала в Москве за день до открытия ЧМ по футболу в России. За месяц ее посетили более 38 тыся человек. 12 марта 2019 года был дан старт арт-турне выставки, а финальной точкой станет музей в Дохе (Катар), где в 2022 году будут проводить Чемпионат мира по футболу.