В Республиканском музее Боевой Славы создадут выставку для слабовидящих и незрячих
В Уфе приступили к реализацию проекта выставки «Парк Победы на ладони» для слабовидящих и незрячих людей.
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vk.com/museumufa
Выставка будет адаптирована для инвалидов по зрению. Уфимцам предложат изучить 3D-макеты памятников и военной техники, которые представлены в мемориальном комплексе Парк Победы Уфы. Макеты сделают методом 3D-печати, изготовив для каждого экспоната парка свою объемную модель с помощью беспилотного квадракоптера.
На выставке можно будет потрогать пятнадцать моделей: семь памятников, в том числе рубку атомной подводной лодки. Будет три бюста участников Великой Отечественной войны и пять макетов боевой техники. Даты проведения выставки пока не разглашаются.
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