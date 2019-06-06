В Республиканском музее Боевой Славы создадут выставку для слабовидящих и незрячих

В Уфе приступили к реализацию проекта выставки «Парк Победы на ладони» для слабовидящих и незрячих людей.

Выставка будет адаптирована для инвалидов по зрению. Уфимцам предложат изучить 3D-макеты памятников и военной техники, которые представлены в мемориальном комплексе Парк Победы Уфы. Макеты сделают методом 3D-печати, изготовив для каждого экспоната парка свою объемную модель с помощью беспилотного квадракоптера.

На выставке можно будет потрогать пятнадцать моделей: семь памятников, в том числе рубку атомной подводной лодки. Будет три бюста участников Великой Отечественной войны и пять макетов боевой техники. Даты проведения выставки пока не разглашаются.