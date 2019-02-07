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В Уфе открылась персональная выставка Ольги Фроловой

В фойе Малого зала Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова открылась выставка работ художницы Ольги Фроловой «Под небом».

  • Фото: facebook.com/FrolovaOlgaArt

Ольга прожила в Китае почти три года, расписывая ткани и рисуя картины. Часть экспозиции состоит из авторских копий работ, написанных в китайской арт-резиденции Wo Sheng Yuan, купленных частными коллекционерами.

Сейчас Ольга состоит в Творческом Союзе Художников России и в Международной Федерации Художников, она – автор проекта «#ВПоднебеснуюсмольбертом».

Ее рисунки в стиле наив можно будет увидеть до 31 марта.

 

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Автор: ufasobakaru
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