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В Уфимской художественной галерее открыли выставку «Охота на Большую Медведицу»

В Уфе презентовали работы местных художников и мастеров, объединенные в экспозицию «Охота на Большую Медведицу». Все работы объединяет общая идея – детская душа и «чистота первозданного восприятия».

  • Фото: Лиана Нигаметзянова

Открывали выставку почетные гости – научные сотрудники Государственной Третьяковской галереи Наталья Розенвассер и Светалана Коробцова.

– Фантастический трофей в смысле впечатлений. Открытием для нас стала мощнейшая художественная школа, что, к сожалению, не часто встречаешь в России, и масса талантливых художников. Самобытность чувствуется и в цветовом отношении, и в колористическом, в изысканной графике и в объектах скульптуры, есть неповторимое своеобразие башкирского искусства. Мы приятно удивлены, что нет застоя и затухания, – передает слова Натальи Розенвассер минкульт РБ.

В экспозиции есть яркие картины и арт-объекты, например, деревянный звездолет. Выставили и скульптуры в человеческий рост. Все экспонаты можно посмотреть в Уфимской художественной галерее до 9 февраля. Кстати, ежемесячно в галерее будут устраивать новую выставку в честь 85-летия Союза художников Башкортостана.

 

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Автор: ufasobakaru
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