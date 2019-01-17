В уфимской галерее открылась выставка, на которой можно сделать селфи в гробу

В галерее X-Max открылась новая выставка «Разлука», ее автор – художница Алена Савельева. Главный элемент экспозиции, помимо крупных графических работ, - гроб, в котором можно полежать и сделать селфи.

− Я заметила, что в последние годы любая художественная выставка связана с каким-то событием из прошлого. Например, 100-летие Республики, юбилей великого человека и т.п. Мне это напоминает бесконечные непрекращающиеся поминки, – объяснила идею проекта автор Алена Савельева.

В экспозиции несколько картин из серии «плакаты-инструкции к поминкам Давида Бурлюка», нарисованных черным фломастером. Есть несколько небольших инсталляций. Вход на выставку свободный.