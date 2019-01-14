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В Уфе откроется выставка работ Ансара Галина

  • Фото: cultobzor.ru

  • Фото: cultobzor.ru

  • Фото: cultobzor.ru

1 января в творческом пространстве «Фактура» лафстайл центра «Башкирия» откроется выставка картин Ансара Галина.

Член Союза художников России, Галин широко известен иллюстрациями к повести Степана Злобина «Салават». Но в экспозиции, получившей название Transgression, можно будет увидеть и 2D и 3D картины, а также digital-art в технике моделинга, скульптинга, текстуринга и рендеринга. На открытии покажут фильм Салавата Вахитова «Воскресение. First Day» - историю современных Ромео и Джульетты, рассказанную глазами отца влюбленной девушки. В этот же день пройдет круглый стол на тему «Меценатство и благотворительность как основа гражданского общества».

Мероприятие начнется в 19:00, вход на открытие выставки бесплатный.

 

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Автор: ufasobakaru
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