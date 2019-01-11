В Уфе показали проекты набережной реки Белой

В новом арт-пространстве города – «Арт-Квадрате» – администрация открыла новую выставку, чтобы показать проекты будущего развития набережной реки Белая.

Напомним, в конце ноября 2018 года в Уфе подвели итоги архитектурного конкурса по созданию концепций развития южного склона и территории у реки Белой. На конкурс представили 18 проектов, многие из которых можно увидеть в экспозиции выставки. Союз архитекторов и Главархитектура Уфы выбрали трех победителей. Первое место заняла работа компании «Генпроект», архитекторы которой предложили построить на набережной гостиницу, жилой комплекс и IT-кластер, разбить новый парк и проложить пешеходную улицу. Кстати, участники конкурса не просчитывали стоимость проектов, а победителям не гарантировали, что их работы будут реализованы.

Выставка будет работать с 12:00 до 20:00 ежедневно до 17 января. Посмотреть ее можно на Мустая Карима, 6.