В уфимской галерее Miras покажут перформанс

Жителей Уфы зовут на экспериментальный перформанс, который устроит 22 октября художник Азат Басыров. Событие будет называться «Я здесь и здесь меня не станет». Суть происходящего пока держится в секрете.

– Азат – художник, поэт и нлватор в современном искусстве. Многие знают его по выставкам «Красота, Live», которые экспонировались в галерее не так давно. Впервые в нашем пространстве представит видео/перформанс, – пояснили в галерее.

Художник также известен по своему проекту The face of the day – серии автопортретов, которую он ведет с 2012 года.

Событие начнется 22 октября в 19:00. Вход в галерею будет свободным.