Уфимцев зову бесплатно посетить музей им. М.В. Нестерова

Народный художник Башкирии Иван Фартуков празднует 70-летие со дня рождения и открывает выставку своих работ.

Его работы хранятся в коллекциях БГХМ, Музея изобразительного искусства в Казани и многочисленных художественных музыях по всему Уралу. Уфимцы смогут увидят в музее имени М.В. Нестерова многочисленные картины: пейзажи и портреты, а также скульптуры художника. Художник изображает реальных персонажей, но отдает предпочтение картинам на евангельскую тему. В его творчество можно увидеть черты разных стилей: русского реализма, кубофутуризма, наива.

Экспозиция откроется 12 октября, в 17:00. Вход на вернисаж будет бесплатным, в остальные дни на выставку можно будет попасть только по билетам музея.