В Уфу приедет нашумевший литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения»

Популярный российский писатель Александр Цыпкин привезет в Уфу свой проект «БеспринцЫпные чтения». Вместе с актером театра и кино Максимом Матвеевым, он прочтет со сцены свою прозу и трогательные рассказы писателя Саши Филипенко, автора бестселлеров «Красный крест» и «Травля».

Творчество Цыпкина за два года гастролей проекта уже читали со сцены Константин Хабенский, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте и популярные шоумены и люди искусства. Проект побывал на сценах Лондона, Парижа, Тель-Авива и Нью-Йорка. В Уфу Цыпкин приедет вместе с заслуженным артистом России Максимом Матвеевым. Среди его наград: прорыв года 2008, лучший российский актер, лучшая мужская роль («Weekend») и лучший актер на телевидение («Анна Каренина»).

Чтения пройдут 11 ноября на сцене Башкирской государственной филармонии.