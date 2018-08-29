В Уфу приедут легендарные картины импрессионистов

В выставочном зале ИЖАД откроется показ репродукций картин художников-импрессионистов.

Гости мероприятия увидят 50 копий произведений Клода Моне, Огюста Ренуара, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, а также работы постимпрессионистов – Поля Гогена и Винсента Ван Гога. Все картины выполнены в технике «жикле» – маслом на холсте, на котором воспроизведены даже характерные трещинки, которые можно увидеть на старых произведениях искусства.

«Мы расскажем, как создаем наши экспонаты и почему не стоит бояться слова «репродукция». Это уникальная возможность сделать снимок на фоне знаменитого полотна и купить копию работы для себя», – пояснили организаторы.

Выставка откроется 12 сентября и проработает до 7 октября.