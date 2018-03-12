В Уфе открывается выставка картин из бабочек

В марте и апреле в Уфе можно будет посмотреть на выставку картин, сложенных с помощью мозаичной техники из кусочков крыльев бабочек. Этой необычной техникой владеют всего несколько человек по всему миру, а стоимость картин считается по квадратному сантиметру, так как каждый кусочек композиции – результат долгой и кропотливой работы.

«Самураи дарили такую картину императору на день рождения. Такой подарок считался особо драгоценным, достойным самого императора. Помимо готовых работ, на выставке можно увидеть, как из кокона появляется прекрасная бабочка. Бабочки летают вокруг людей, с ними можно сфотографироваться», – рассказали организаторы экспозиции.

Дом-музей имени Худайбердина, до 29 апреля.