На сайте Министерства культуры РБ появилась новость о запуске видеопроекта "Читаем Онегина". Организаторы акции – портал ГодЛитературы.РФ и Государственный музей А.С. Пушкина – предлагают всем желающим выбрать один из предложенных фрагментов романа в стихах "Евгений Онегин" и прочитать его вслух на камеру.

Профессиональная камера на штативе и студийный фон необязательны, подойдет даже камера смартфона. Одним из главных условий, кроме выразительного прочтения и актерского таланта, является книга, которую нужно взять из-за кадра. Ее может кто-то протянуть, или самому можно взять ее с полки и сделать это надо перед тем, как начать чтение, а в конце убрать книгу за кадр. Таким образом все участники будут связанны и создадут сквозную линию во всех видеороликах.

Свои ролики можно прислать в виде ссылки на любой файлообменник по адресу: konkurs@godliteratury.ru до 15 января (23:55) 2017 года. В теме письма необходимо указать: «Читаем Онегина». Также можно выложить ролик в социальные сети (Facebook, VK, Instagram) с хэштегом #читаемонегина.

Лучшие работы войдут в видеокнигу, которая будет опубликована на портале ГодЛитературы.РФ 10 февраля, в день памяти Александра Сергеевича Пушкина.