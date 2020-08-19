В Уфе пройдут «Дни красоты»

Мероприятия пройдут с 19 по 22 августа 2020 года в выставочном комплексе ВДНХ ЭКСПО с соблюдением всех противоэпидемических требований Роспотребнадзора.

Будут представлены компании из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Самары, Тулы, Казани, Краснодара и многих других городов.

Они предложат актуальные новинки от производителей: натуральную косметику отечественного производства, а также косметику Мертвого моря, Таиланда, Кореи и других стран, все для профессионального и домашнего ухода за волосами, уход и декоративные лаки для ногтей известных брендов, оздоровительную продукцию, парфюмерию, модные аксессуары.

Можно будет приобрести косметологические, маникюрные, педикюрные инструменты, кисти для визажа, а также массажные кресла и различное оборудование для салонов, материалы, применяемых в медицинских целях; получить консультации по здоровому питанию, аппаратному иридотестированию, коррекции позвоночника.

Кроме того, в «Дни красоты» традиционно состоятся показы коллекций модных брендов и дизайнеров.