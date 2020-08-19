«Дни красоты» – это деловое событие, которое объединит крупные компании и специалистов бьюти-сферы, а также тех, кто следит за новыми трендами и тенденциями в косметологии и парикмахерском искусстве.
В Уфе пройдут «Дни красоты»
Мероприятия пройдут с 19 по 22 августа 2020 года в выставочном комплексе ВДНХ ЭКСПО с соблюдением всех противоэпидемических требований Роспотребнадзора.
Будут представлены компании из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Самары, Тулы, Казани, Краснодара и многих других городов.
Они предложат актуальные новинки от производителей: натуральную косметику отечественного производства, а также косметику Мертвого моря, Таиланда, Кореи и других стран, все для профессионального и домашнего ухода за волосами, уход и декоративные лаки для ногтей известных брендов, оздоровительную продукцию, парфюмерию, модные аксессуары.
Можно будет приобрести косметологические, маникюрные, педикюрные инструменты, кисти для визажа, а также массажные кресла и различное оборудование для салонов, материалы, применяемых в медицинских целях; получить консультации по здоровому питанию, аппаратному иридотестированию, коррекции позвоночника.
Кроме того, в «Дни красоты» традиционно состоятся показы коллекций модных брендов и дизайнеров.
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